Radix
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

Radix Full-Stack Software Engineer Salarissen

Het mediane Full-Stack Software Engineer vergoedinspakket in Brazil bij Radix bedraagt in totaal R$126K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Radix's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Mediaan Pakket
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Totaal per jaar
R$126K
Niveau
Senior
Basissalaris
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
8 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Radix?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Radix in Brazil ligt op een jaarlijkse totale beloning van R$228,092. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Radix voor de Full-Stack Software Engineer functie in Brazil is R$125,571.

