Qwant Salarissen

Qwant's salaris varieert van $51,290 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $65,771 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Qwant . Laatst bijgewerkt: 11/29/2025