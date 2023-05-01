QVC Salarissen

QVC's salaris varieert van $15,217 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice in United Kingdom aan de onderkant tot $101,000 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van QVC . Laatst bijgewerkt: 11/28/2025