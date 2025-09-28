Solution Architect vergoeding in United States bij Qualtrics varieert van $155K per year voor L4 tot $247K per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $216K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Qualtrics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$155K
$130K
$10K
$15K
L5
$247K
$168K
$48.8K
$29.6K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Qualtrics zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen