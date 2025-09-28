Qualtrics Solution Architect Salarissen

Solution Architect vergoeding in United States bij Qualtrics varieert van $155K per year voor L4 tot $247K per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $216K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Qualtrics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus L3 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $155K $130K $10K $15K L5 $247K $168K $48.8K $29.6K L6 $ -- $ -- $ -- $ -- Bekijk 2 Meer Niveaus

Nieuwste Salarisinzendingen

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Qualtrics zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

Wat is het vestigingsschema bij Qualtrics ?

