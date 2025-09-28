Bedrijvengids
Qualtrics
Qualtrics Data Analist Salarissen

De gemiddelde Data Analist totale vergoeding in United States bij Qualtrics varieert van $64.8K tot $94K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Qualtrics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$73.5K - $85.3K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$64.8K$73.5K$85.3K$94K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

$160K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Qualtrics zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



