Qualia
Qualia Salarissen

Qualia's salaris varieert van $55,275 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $256,959 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Qualia. Laatst bijgewerkt: 9/18/2025

$160K

Software Engineer
Median $170K

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Median $200K
Customer Service
$55.3K

Data Scientist
$118K
Marketing
$102K
Recruiter
Median $155K
Sales
$85.4K
Software Engineering Manager
$257K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Qualia zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

