Bedrijvengids
Qualcomm
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Product Designer

  • Mobiele Designer

Qualcomm Mobiele Designer Salarissen

Het mediane Mobiele Designer vergoedinspakket in United States bij Qualcomm bedraagt in totaal $195K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Qualcomm's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Mediaan Pakket
company icon
Qualcomm
Product Designer
San Diego, CA
Totaal per jaar
$195K
Niveau
Sr Stagg
Basissalaris
$195K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
15 Jaren
Jaren ervaring
17 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Qualcomm?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Qualcomm zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (16.65% halfjaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (16.65% halfjaarlijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Qualcomm zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Product Designer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Mobiele Designer bij Qualcomm in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $527,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Qualcomm voor de Mobiele Designer functie in United States is $257,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Qualcomm

Gerelateerde Bedrijven

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen