Qualcomm
  • Salarissen
  • Hardware Engineer

  • SoC Engineer

  • India

Qualcomm SoC Engineer Salarissen in India

SoC Engineer vergoeding in India bij Qualcomm varieert van ₹2.91M per year voor Hardware Engineer tot ₹11M per year voor Senior Staff Hardware Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹4.75M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Qualcomm's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹2.91M
₹1.82M
₹870K
₹223K
Senior Hardware Engineer
₹4.74M
₹3.05M
₹1.43M
₹264K
Staff Hardware Engineer
₹9.26M
₹5.46M
₹3.16M
₹635K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Qualcomm zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (16.65% halfjaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (16.65% halfjaarlijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Qualcomm zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een SoC Engineer bij Qualcomm in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹10,995,100. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Qualcomm voor de SoC Engineer functie in India is ₹4,125,884.

