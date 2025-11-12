ASIC Engineer vergoeding in Taiwan bij Qualcomm varieert van NT$1.63M per year voor Hardware Engineer tot NT$4.32M per year voor Staff Hardware Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Taiwan bedraagt in totaal NT$1.85M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Qualcomm's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.9K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$308K
NT$76.4K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij Qualcomm zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (16.65% halfjaarlijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (16.65% halfjaarlijks)
