Qualcomm
  • Salarissen
  • Hardware Engineer

  • ASIC Engineer

  • Greater Toronto Area

Qualcomm ASIC Engineer Salarissen in Greater Toronto Area

ASIC Engineer vergoeding in Greater Toronto Area bij Qualcomm bedraagt CA$175K per year voor Senior Hardware Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Toronto Area bedraagt in totaal CA$164K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Qualcomm's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Hardware Engineer
CA$175K
CA$131K
CA$30.9K
CA$13.1K
Staff Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Bekijk 2 Meer Niveaus
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Qualcomm zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (16.65% halfjaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (16.65% halfjaarlijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Qualcomm zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een ASIC Engineer bij Qualcomm in Greater Toronto Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$199,045. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Qualcomm voor de ASIC Engineer functie in Greater Toronto Area is CA$166,084.

