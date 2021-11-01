Bedrijvengids
Qtum
    Over

    Qtum is an open-sourced blockchain application platform. Qtum utilizes the UTXO model, solidity smart contracts, and proof-of-stake consensus to support a broad array of industries and use cases.

    https://qtum.org
    Website
    2016
    Oprichtingsjaar
    30
    Aantal Werknemers
    $1M-$10M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

