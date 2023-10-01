QSC Salarissen

QSC's salaris varieert van $35,926 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $137,700 voor een Hardware Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van QSC . Laatst bijgewerkt: 9/17/2025