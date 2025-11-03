Bedrijvengids
Qohash
Qohash Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Canada bij Qohash bedraagt in totaal CA$153K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Qohash's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/3/2025

Qohash
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
CA$153K
Senior
CA$153K
CA$0
CA$0
2-4 Jaren
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Qohash?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Qohash in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$201,407. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Qohash voor de Software Engineer functie in Canada is CA$153,331.

Andere Bronnen