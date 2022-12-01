Bedrijvenoverzicht
Qogita
Qogita Salarissen

Het salarisbereik van Qogita varieert van $63,997 in totale vergoeding per jaar voor een Productmanager in United States aan de onderkant tot $118,874 voor een Software Engineer in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Qogita. Laatst bijgewerkt: 8/24/2025

$160K

Data Wetenschapper
$77.5K
Productmanager
$64K
Software Engineer
$119K

Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Qogita is Software Engineer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $118,874. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qogita is $77,538.

Overige bronnen