Qlik
Qlik Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Canada bij Qlik bedraagt in totaal CA$134K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Qlik's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/3/2025

Mediaan Pakket
company icon
Qlik
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$134K
Niveau
L3
Basissalaris
CA$134K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
8 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Qlik?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Nieuwste Salarisinzendingen
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Qlik in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$174,959. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Qlik voor de Software Engineer functie in Canada is CA$134,115.

