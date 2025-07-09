Bedrijvengids
Purdue University
Purdue University Salarissen

Purdue University's salaris varieert van $19,900 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent aan de onderkant tot $132,335 voor een Total Rewards aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Purdue University. Laatst bijgewerkt: 9/17/2025

$160K

Software Engineer
Median $72K

Research Scientist

Chemisch Ingenieur
Median $70K

Research Engineer

Mechanisch Ingenieur
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Administratief Assistent
$19.9K
Data Scientist
$119K
Elektrisch Ingenieur
$34.3K
Grafisch Designer
$41.4K
Hardware Engineer
$29.9K
Human Resources
$47.8K
Informatietechnoloog (IT)
$39K
Project Manager
$77.6K
Total Rewards
$132K
Trust and Safety
$98K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Purdue University is Total Rewards at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $132,335. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Purdue University is $41,392.

