Public.com Salarissen

Public.com's salaris varieert van $152,235 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $169,150 voor een Product Designer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Public.com. Laatst bijgewerkt: 10/24/2025

Human Resources
$162K
Product Designer
$169K
Software Engineer
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Public.com is Product Designer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $169,150. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Public.com is $161,700.

