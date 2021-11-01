PT Pertamina Salarissen

PT Pertamina's salaris varieert van $2,731 in totale vergoeding per jaar voor een Project Manager aan de onderkant tot $9,766 voor een Mechanisch Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van PT Pertamina . Laatst bijgewerkt: 10/24/2025