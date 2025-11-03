Bedrijvengids
Proton
Proton Software Engineering Manager Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Proton's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/3/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Proton zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Proton in Switzerland ligt op een jaarlijkse totale beloning van CHF 198,260. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Proton voor de Software Engineering Manager functie in Switzerland is CHF 145,277.

