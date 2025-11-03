Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Spain bij Proton bedraagt in totaal €72.2K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Proton's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/3/2025

Mediaan Pakket
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Totaal per jaar
€72.2K
Niveau
L2C
Basissalaris
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Proton?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Proton zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Proton in Spain ligt op een jaarlijkse totale beloning van €90,708. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Proton voor de Software Engineer functie in Spain is €72,166.

Andere Bronnen