Proton
Proton Cybersecurity Analist Salarissen

De gemiddelde Cybersecurity Analist totale vergoeding bij Proton varieert van CHF 18.9K tot CHF 26.5K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Proton's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/3/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Proton zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Cybersecurity Analist bij Proton ligt op een jaarlijkse totale beloning van CHF 26,477. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Proton voor de Cybersecurity Analist functie is CHF 18,945.

