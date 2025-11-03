Bedrijvengids
Proton Marketing Salarissen

De gemiddelde Marketing totale vergoeding in France bij Proton varieert van €75.6K tot €107K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Proton's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/3/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€85.9K - €102K
France
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€75.6K€85.9K€102K€107K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Proton zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Marketing bij Proton in France ligt op een jaarlijkse totale beloning van €107,356. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Proton voor de Marketing functie in France is €75,616.

