De gemiddelde Klantenservice totale vergoeding in North Macedonia bij Proton varieert van MKD 482K tot MKD 658K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Proton's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/3/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Proton zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Klantenservice bij Proton in North Macedonia ligt op een jaarlijkse totale beloning van MKD 657,762. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Proton voor de Klantenservice functie in North Macedonia is MKD 481,981.

