Prophet
Prophet Management Consultant Salarissen

Het mediane Management Consultant vergoedinspakket in United States bij Prophet bedraagt in totaal $120K per year. Laatst bijgewerkt: 9/27/2025

Mediaan Pakket
company icon
Prophet
Senior Associate
San Francisco, CA
Totaal per jaar
$120K
Niveau
Senior Associate
Basissalaris
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Prophet?

$160K

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Management Consultant at Prophet in United States sits at a yearly total compensation of $475,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Prophet for the Management Consultant role in United States is $105,000.

