Properly Salarissen

Het salarisbereik van Properly varieert van $66,607 in totale vergoeding per jaar voor een Manager Bedrijfsoperaties aan de onderkant tot $150,750 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Properly. Laatst bijgewerkt: 8/24/2025

$160K

Manager Bedrijfsoperaties
$66.6K
Data Wetenschapper
$107K
Software Engineer
Median $100K

Software Engineering Manager
$151K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Properly is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $150,750. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Properly is $103,545.

