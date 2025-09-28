Bedrijvengids
Procter & Gamble
Procter & Gamble Programma Manager Salarissen

Programma Manager vergoeding in United States bij Procter & Gamble bedraagt $116K per year voor B2. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $133K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Procter & Gamble's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$116K
$109K
$3.5K
$4.1K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Programma Manager bij Procter & Gamble in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $197,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Procter & Gamble voor de Programma Manager functie in United States is $126,260.

