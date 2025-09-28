Marketing vergoeding in United States bij Procter & Gamble varieert van $90K per year voor B1 tot $184K per year voor B3. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $135K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Procter & Gamble's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
