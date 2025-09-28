Data Scientist vergoeding in United States bij Procter & Gamble varieert van $133K per year voor B1 tot $245K per year voor B3. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $148K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Procter & Gamble's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
