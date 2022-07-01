Bedrijvengids
ProArch
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

ProArch Salarissen

ProArch's salaris varieert van $4,350 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $54,026 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ProArch. Laatst bijgewerkt: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Data Analist
$4.4K
Data Scientist
$18.2K
Product Manager
$54K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Software Engineer
$18.8K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij ProArch is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $54,026. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ProArch is $18,512.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor ProArch

Gerelateerde Bedrijven

  • PayPal
  • Stripe
  • Apple
  • Intuit
  • Netflix
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen