Bedrijvengids
Premise
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

  • Northern Virginia Washington DC

Premise Data Scientist Salarissen in Northern Virginia Washington DC

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in Northern Virginia Washington DC bij Premise bedraagt in totaal $120K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Premise's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Premise
Data Scientist
Washington DC
Totaal per jaar
$120K
Niveau
-
Basissalaris
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Premise?

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Data Scientist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Premise in Northern Virginia Washington DC sits at a yearly total compensation of $205,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Premise for the Data Scientist role in Northern Virginia Washington DC is $120,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Premise

Gerelateerde Bedrijven

  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Databricks
  • Facebook
  • Snap
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen