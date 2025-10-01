Bedrijvengids
Premier
  • Charlotte, NC Greater Area

Premier Software Engineering Manager Salarissen in Charlotte, NC Greater Area

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in Charlotte, NC Greater Area bij Premier bedraagt in totaal $214K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Premier's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Totaal per jaar
$214K
Niveau
-
Basissalaris
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$23.5K
Jaren bij bedrijf
6 Jaren
Jaren ervaring
20 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Premier?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Premier in Charlotte, NC Greater Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $218,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Premier voor de Software Engineering Manager functie in Charlotte, NC Greater Area is $210,000.

