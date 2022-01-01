Praetorian Salarissen

Praetorian's salaris varieert van $122,000 in totale vergoeding per jaar voor een Cybersecurity Analist aan de onderkant tot $175,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Praetorian . Laatst bijgewerkt: 9/17/2025