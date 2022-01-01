Bedrijvengids
PNC Salarissen

PNC's salaris varieert van $47,760 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $218,900 voor een Legal aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van PNC. Laatst bijgewerkt: 11/27/2025

Software Engineer
C1 $80.6K
C2 $91.8K
C3 $97.5K
C4 $146K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Kwaliteitsborging (QA) Software Engineer

Data Engineer

Site Reliability Engineer

Data Scientist
C1 $87.5K
C2 $97.2K
C3 $124K
C4 $133K
Product Manager
C1 $81.3K
C2 $95.3K
C3 $101K
C4 $117K
C5 $149K

Business Analist
C2 $86.2K
C3 $115K
Software Engineering Manager
C4 $143K
C5 $182K
C6 $205K
Financieel Analist
Median $105K
Project Manager
Median $90.5K
Cybersecurity Analist
Median $75K
Data Analist
Median $105K
Informatietechnoloog (IT)
Median $116K
Investment Banker
Median $144K
Sales
Median $110K
Product Designer
Median $123K
Accountant
$66.7K
Administratief Assistent
$70.4K
Business Development
$98.5K
Klantenservice
$47.8K
Data Science Manager
$186K
Human Resources
$206K
Legal
$219K
Management Consultant
$49.2K
Werktuigbouwkundige
$75.4K
Makelaar
$116K
Recruiter
$79.6K
Solution Architect
$159K

Data Architect

Cloud Security Architect

Technisch Programma Manager
$74.7K
UX Researcher
$64.7K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij PNC is Legal at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $218,900. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij PNC is $102,856.

