Plus500 Salarissen

Plus500's salaris varieert van $48,847 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist aan de onderkant tot $375,320 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Plus500 . Laatst bijgewerkt: 11/29/2025