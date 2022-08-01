Plum Salarissen

Plum's salaris varieert van $102,578 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineering Manager in United States aan de onderkant tot $111,303 voor een Software Engineer in Cyprus aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Plum . Laatst bijgewerkt: 11/28/2025