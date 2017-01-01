Bedrijvengids
PLR Projects
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
Top Inzichten
  • Deel iets unieks over PLR Projects dat nuttig kan zijn voor anderen (bijv. sollicitatietips, teamkeuzes, unieke cultuur, etc).
    • Over

    PLR Projects Private Limited, established in 1980, is a leading company specializing in Mining, Power, Irrigation, Roads, Railways, and various projects, known for its commitment to quality services.

    http://www.plrprojects.com
    Website
    1980
    Oprichtingsjaar
    840
    Aantal Werknemers
    $100M-$250M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

    Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

    Abonneer je op geverifieerde aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

    Uitgelichte Vacatures

      Geen uitgelichte vacatures gevonden voor PLR Projects

    Gerelateerde Bedrijven

    • Tesla
    • Apple
    • Pinterest
    • Intuit
    • Lyft
    • Bekijk alle bedrijven ➜

    Andere Bronnen