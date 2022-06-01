Bedrijvengids
Plivo
Plivo Salarissen

Plivo's salaris varieert van $5,951 in totale vergoeding per jaar voor een Information Technologist (IT) aan de onderkant tot $76,988 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Plivo. Laatst bijgewerkt: 10/21/2025

Software Engineer
Median $29.3K

Backend Software Engineer

Business Analist
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Product Manager
$77K
Software Engineering Manager
$61.7K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Plivo zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Plivo is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $76,988. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Plivo is $29,302.

