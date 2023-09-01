Bedrijvengids
Pliancy
Pliancy Salarissen

Pliancy's salaris varieert van $109,450 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $110,550 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Pliancy. Laatst bijgewerkt: 11/28/2025

Informatietechnoloog (IT)
$109K
Software Engineer
$111K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Pliancy is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $110,550. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Pliancy is $110,000.

Andere Bronnen

