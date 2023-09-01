Pliancy Salarissen

Pliancy's salaris varieert van $109,450 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $110,550 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Pliancy . Laatst bijgewerkt: 11/28/2025