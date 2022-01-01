Bedrijvengids
Playtech Salarissen

Playtech's salaris varieert van $16,444 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service in Estonia aan de onderkant tot $180,900 voor een Solution Architect in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Playtech. Laatst bijgewerkt: 9/14/2025

$160K

Software Engineer
Median $59.8K

Backend Software Engineer

Business Analist
$63.3K
Customer Service
$16.4K

Data Scientist
$44.4K
Human Resources
$71.3K
Product Design Manager
$61.1K
Product Manager
$36.1K
Project Manager
$48.6K
Recruiter
$30.7K
Software Engineering Manager
$75.4K
Solution Architect
$181K
Technisch Programma Manager
$37.9K
Veelgestelde vragen

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Playtech je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $180,900. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Playtech je $54,201.

