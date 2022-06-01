Bedrijvengids
PLAYSTUDIOS
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

PLAYSTUDIOS Salarissen

PLAYSTUDIOS's salaris varieert van $10,251 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in Peru aan de onderkant tot $160,928 voor een Product Manager in Israel aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van PLAYSTUDIOS. Laatst bijgewerkt: 9/14/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $113K
Marketing
$103K
Product Manager
$161K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Programma Manager
$90.5K
Project Manager
$39.4K
Recruiter
$10.3K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij PLAYSTUDIOS is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $160,928. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij PLAYSTUDIOS is $96,480.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor PLAYSTUDIOS

Gerelateerde Bedrijven

  • Pinterest
  • Flipkart
  • Snap
  • Microsoft
  • Roblox
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen