PLAYSTUDIOS Salarissen

PLAYSTUDIOS's salaris varieert van $10,251 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in Peru aan de onderkant tot $160,928 voor een Product Manager in Israel aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van PLAYSTUDIOS . Laatst bijgewerkt: 9/14/2025