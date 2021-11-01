Bedrijvengids
Playrix
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Playrix Salarissen

Playrix's salaris varieert van $41,790 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Kazakhstan aan de onderkant tot $102,977 voor een Software Engineering Manager in Serbia aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Playrix. Laatst bijgewerkt: 9/13/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $59.2K

Backend Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Video Game Software Engineer

Business Analist
$79.6K
Data Analist
$95.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Data Scientist
$90.5K
Financieel Analist
Median $80.5K
Human Resources
$61.5K
Product Designer
$41.8K
Product Manager
$43.4K
Recruiter
$45.5K
Software Engineering Manager
$103K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Playrix is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $102,977. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Playrix is $70,546.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Playrix

Gerelateerde Bedrijven

  • VGW
  • Whatfix
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Juspay
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen