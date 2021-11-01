Bedrijvengids
Playrix
    Over

    Playrix Holding Ltd., also known as Playrix Entertainment and Playrix Games, is a developer of free-to-play mobile games behind titles such as Township, Fishdom and Gardenscapes.

    2004
    1,500
    $250M-$500M
