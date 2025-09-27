Bedrijvengids
Pinewood
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Pinewood Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United Kingdom bij Pinewood bedraagt in totaal £32.4K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Pinewood's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/27/2025

Mediaan Pakket
company icon
Pinewood
Software Engineer
Birmingham, EN, United Kingdom
Totaal per jaar
£32.4K
Niveau
-
Basissalaris
£31K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£1.4K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
2 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Pinewood?

£121K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van £22.8K+ (soms £228K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Pinewood in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £35,067. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Pinewood for the Software Engineer role in United Kingdom is £32,433.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Pinewood

Gerelateerde Bedrijven

  • Netflix
  • PayPal
  • Stripe
  • Coinbase
  • Apple
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen