Piano
Piano Salarissen

Piano's salaris varieert van $72,360 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Poland aan de onderkant tot $158,893 voor een Sales Engineer in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Piano. Laatst bijgewerkt: 10/21/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Product Designer
$85.9K
Product Manager
$104K
Sales
$74.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Sales Engineer
$159K
Software Engineer
$72.4K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Piano is Sales Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $158,893. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Piano is $85,876.

Andere Bronnen