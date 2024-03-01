PHASTAR Salarissen

PHASTAR's salaris varieert van $107,145 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in United Kingdom aan de onderkant tot $153,000 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van PHASTAR . Laatst bijgewerkt: 11/26/2025