Personetics
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Personetics Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Israel bij Personetics bedraagt in totaal ₪227K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Personetics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
Totaal per jaar
₪227K
Niveau
Entry
Basissalaris
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
2 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Personetics?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Personetics in Israel ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₪366,343. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Personetics voor de Software Engineer functie in Israel is ₪226,504.

