Performics Salarissen

Performics's salaris varieert van $6,848 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing in India aan de onderkant tot $122,113 voor een Project Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Performics. Laatst bijgewerkt: 10/17/2025

Business Analist
$76.5K
Marketing
$6.8K
Marketing Operations
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Project Manager
$122K
Sales
$30.7K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Performics is Project Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $122,113. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Performics is $76,500.

