Paytm
Paytm Salarissen

Paytm's salaris varieert van $12,631 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in India aan de onderkant tot $201,000 voor een Business Development in Canada aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Paytm. Laatst bijgewerkt: 10/24/2025

Software Engineer
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Frontend Software Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Data Engineer

Security Software Engineer

DevOps Engineer

Product Manager
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Software Engineering Manager
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Data Scientist
Median $45.8K
Business Analist
Median $31.4K
Product Designer
Median $23.2K
Recruiter
Median $12.6K
Technisch Programma Manager
Median $38.8K
Business Development
$201K
Data Science Manager
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Product Design Manager
$30K
Programma Manager
$42K
Project Manager
$29K
Sales
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Vesting Schema

10%

JR 1

20%

JR 2

20%

JR 3

25%

JR 4

25%

JR 5

Aandelentype
Options

Bij Paytm zijn Options onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:

  • 10% vest in het 1st-JR (10.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 2nd-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 3rd-JR (20.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 5th-JR (25.00% jaarlijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Paytm zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Paytm is Business Development at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $201,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Paytm is $40,890.

