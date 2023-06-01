Bedrijvengids
Paytient
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Paytient Salarissen

Paytient's salaris varieert van $110,970 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Portugal aan de onderkant tot $261,300 voor een Recruiter in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Paytient. Laatst bijgewerkt: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Product Designer
$111K
Project Manager
$174K
Recruiter
$261K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Software Engineer
$185K
Software Engineering Manager
$174K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Paytient is Recruiter at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $261,300. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Paytient is $174,125.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Paytient

Gerelateerde Bedrijven

  • PayPal
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Facebook
  • Square
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen