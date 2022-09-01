Bedrijvengids
Payscale Salarissen

Payscale's salaris varieert van $80,400 in totale vergoeding per jaar voor een Sales aan de onderkant tot $193,463 voor een Cybersecurity Analyst aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Payscale. Laatst bijgewerkt: 10/24/2025

Software Engineer
Median $118K
Chief of Staff
$151K
Marketing
$155K

Product Manager
Median $121K
Sales
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Software Engineering Manager
Median $175K
Solution Architect
$160K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Payscale is Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $193,463. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Payscale is $153,425.

Andere Bronnen